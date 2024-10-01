環境省は9月30日、富士山の2024年の開山期間中に8合目を通過した登山者の数が20万4316人だったと発表しました。2024年は山梨県側で初めて「通行規制」が導入され、登山者の数は2023年度と比較して約8%減少しました。 2024年の富士山開山期間中、山梨県側の登山道「吉田ルート」からの登山者は11万4857人で、2023年度から16%減少しました。 一方、静岡県側の3つの登山道からの登山者は89459人で、2023年度と比較して6%増加