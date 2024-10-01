朝活動画が評判の美人女子レスラーが新たなモーニング・ルーティン映像を公開。寝起きのどスッピン姿や着替えシーンで披露した見事な“美背中”などにファンから「スッピンでもキレイ」多くの反響が相次いでいる。【映像】美スッピン＆美背中がセクシーな朝活動画WWEスーパースターのマキシン・デュプリが自身のInstagramを更新。「人生で最もキュートな朝」と題した投稿でマキシンは好評を博している“朝活動画”「GRWM（Get