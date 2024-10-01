トランプ前米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】バイデン米大統領は9月30日、南東部を中心に甚大な被害が出たハリケーン「ヘリーン」による死者が100人を超え、約600人が行方不明だと表明した。被災地には大統領選の激戦州が含まれ、共和党候補トランプ前大統領は南部ジョージア州に入り、支援に向けた指導力をアピール。民主党候補ハリス副大統領の出足が鈍いと批判した。トランプ氏は30日、ジョージア州バルドスタ