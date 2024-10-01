米国債利回り（NY時間16:35）（日本時間05:35） 米2年債 3.639（+0.080） 米10年債3.781（+0.030） 米30年債4.120（+0.016） 期待インフレ率2.185（+0.027） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。午後になってパウエルＦＲＢ議長の講演が伝わり、利下げを急がない姿勢を示唆したことから利回りは上昇。短期金融市場では１１月ＦＯＭＣでの大幅利下げの確率を３５％程