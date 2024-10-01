NY原油先物11月限（WTI）（終値） 1バレル＝68.17（-0.01-0.01%） ニューヨーク原油の当限は小反落。イスラエルがレバノンのイスラム組織ヒズボラの指導者であるナスララ師を空爆によって殺害し、レバノンの緊迫感が高まっているものの、相場の反応は限定的だった。中国政府が一連の景気刺激策を発表した後、中国の主要な株価指数は急騰が続いており、景気懸念が後退していることに対する反応もほとんど見られ