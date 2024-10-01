ドル円、１４３円台後半まで買い戻しパウエル議長は利下げを急がない姿勢を示す＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場でドル円は１４３円台後半まで買い戻されている。先週末に自民党総裁選で石破氏が新総裁に決まったことによる円高・日本株安の流れが週明けも続き、ドル円は一時１４１．６０円付近まで急落していた。しかし、総裁前の１４６円台半ばから一気に５円程度急落したこともあり、海外市場に入って下げ過ぎ感から