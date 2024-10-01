NZ経済研究所第3四半期に物価上昇圧力が緩和、来週NZ中銀は50bp大幅利下げに踏み切る可能性も 民間シンクタンクのNZ経済研究所（NZIER）の四半期企業意識調査によると、第3四半期に価格を引き上げたのはわずか3%で、2020年第4四半期以来最低水準となった。第4四半期に価格が上昇すると予想した企業はわずか7%にとどまった。今回の調査で第3四半期にNZ経済が縮小したことが示唆された。労働市場の軟化の兆候が強まり来年には失