【日本】 雇用統計（8月）08:30 予想2.6%前回2.7%（完全失業率) 予想1.24倍前回1.24倍（有効求人倍率) 日銀短観（2024年 第3四半期）08:50 予想13.0前回13.0（大企業製造業・業況判断) 予想13.0前回14.0（大企業製造業・先行き) 予想32.0前回33.0（大企業非製造業・業況判断) 予想28.0前回27.0（大企業非製造業・先行き) 予想11.8%前回11.1%（大企業全産業・設備投資)