8:50日銀主な意見（9月19日-20日開催分） 13:30臨時国会召集、衆参両院本会議で首相指名選挙 16:00デギンドスECB副総裁、ECB・NY連銀・カナダ中銀合同会議開会挨拶 ナーゲル独連銀総裁、ドイツ連銀主催会議挨拶 23:00ピル英中銀チーフエコノミスト、英国産業連盟（CBI）会議出席 2日0:00ボスティック・アトランタ連銀総裁、会議開会挨拶 0:10クックFRB理事、ボスティック・アトランタ連銀総裁、討