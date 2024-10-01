朝のドル円は１４３円６０銭台＝東京為替 朝のドル円は１４３円６０銭での推移。東京午後に１４１円６０銭台まで下げたドル円は、その後上昇。NABEで講演を行ったパウエル議長が利下げを急がない姿勢を見せたことなどを材料にドル買いが加速した。 USDJPY143.63