＜09月30日の十字足示現銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (4564) ＯＴＳ 東証グロース [ 38.0 | -5.00% ] (4591) リボミック 東証グロース [ 81.0 | -2.40% ] (8254) さいか屋 東証スタンダード [ 376.0 | -0.52% ] 解説：「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値で