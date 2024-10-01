＜09月30日のストップ高銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (143A) イシン 東証グロース [ 1,130.0 | +15.30% ] (168A) イタミアート 東証グロース [ 1,144.0 | +15.09% ] (2156) セーラー広告 東証スタンダード [ 332.0 | +10.29% ] (2376) サイネックス 東証スタンダード [