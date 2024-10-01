＜09月30日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (183A) Ｍ米債長ヘ有 東証ETF [ 551.1 | 5,220 | 10 ] 02 (2089) 農中ＤＡＸＨ 東証ETF [ 2,345.0 | 5,000 | 10 ] 03 (1807) 佐藤渡辺 東証スタンダード [ 1,710.0 | 183,900 | 500 ] 04 (1484) Ｏｎ