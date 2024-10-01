＜09月30日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：37,919.55（-1,910.01） 高値：39,126.36 安値：37,797.91 ■東証プライム 値上がり銘柄数：128 値下がり銘柄数：1,505 横ばい銘柄数：9 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,645.94（-95.00） 出所：MINKABU PRESS