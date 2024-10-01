＜09月30日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1379) ホクト 東証プライム [ 1,821.0 | +0.10% ] (141A) トライアル 東証グロース [ 3,475.0 | +1.60% ] (2353) 日本駐車場 東証プライム [ 232.0 | +0.86% ] (2393) ケアサプライ 東証スタンダード [ 1,929.0 &#12