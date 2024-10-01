＜09月30日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (2579) コカＢＪＨ 東証プライム [ 1,994.0 | -2.51% ] (3024) クリエイト 東証スタンダード [ 1,050.0 | -0.47% ] (3440) 日創プロニ 東証スタンダード [ 1,022.0 | -1.16% ] (3481) 菱地所物流Ｒ 東証REIT [ 369,000.0 &#