＜09月30日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1499) ＭＸ高配ＭＮ 東証ETF [ 9,430.0 | -0.22% ] (1555) 日興Ａリート 東証ETF [ 2,419.0 | -1.52% ] (2134) 北浜ＣＰ 東証スタンダード [ 22.0 | 0.00% ] (2281) プリマ 東証プライム [ 2,374.0