＜09月30日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1343) 野村ＲＥＩＴ 東証ETF [ 1,865.0 | -2.12% ] (1431) リブワーク 東証グロース [ 653.0 | -2.53% ] (1476) ｉＳＪリート 東証ETF [ 1,788.0 | -2.08% ] (1482) ｉＳ米債７Ｈ 東証ETF [ 1,770.0 |