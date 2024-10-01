＜09月30日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (130A) ウェリタス 東証グロース [ 1,002.0 | -5.91% ] (1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード [ 2,773.0 | +1.91% ] (1420) サンヨーＨ 東証スタンダード [ 719.0 | +0.55% ] (1443) 技研ＨＤ 東証スタンダ