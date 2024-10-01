[9.30 プレミアリーグ第6節 ボーンマス 3-1 サウサンプトン]プレミアリーグは9月30日に第6節を行った。DF菅原由勢が所属するサウサンプトンは敵地でボーンマスと対戦し、1-3で敗戦。菅原はフル出場を果たした。開幕5試合で4敗1分といまだ未勝利が続くサウサンプトン。菅原は開幕からリーグ戦全試合で先発を続けるなか、今節でも右SBでプレーした。序盤は拮抗状態だったが、サウサンプトンは前半17分に失点。相手にFKを与える