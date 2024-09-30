アダストリアが、2025年2月期上期（2024年3月〜8月）の決算説明会を開催し、今秋冬シーズンに前期比5％の値上げを実施すると発表した。 【画像をもっと見る】 同社の2025年2月期上期の業績は、売上高が前年同期比8.5％増の1442億円と増収だった一方で、営業利益は同3.8％減となる99億円。原材料価格の高騰や円安などが利益を押し下げ、減益となった。今回の値上げは、そうした状況を踏まえ、利益を確保することが狙いとなる。