1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比260円高の3万8210円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 40756.22円ボリンジャーバンド3σ 39668.15円ボリンジャーバンド2σ 38580.07円ボリンジャーバンド1σ 38466.00円5日移動平均 38232.80円75日移動平均 38210.00円1日夜間取引終値 37919.55円30日日経平均株価現物終値 37895.00