1日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.5ポイント高の2664ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 2820.90ポイントボリンジャーバンド3σ 2758.73ポイントボリンジャーバンド2σ 2698.84ポイント75日移動平均 2696.57ポイントボリンジャーバンド1σ 2676.80ポイント5日移動平均 2664.00ポイント1日夜間取引終値 2650.13ポイ