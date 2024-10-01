【ニューヨーク時事】米南部を襲った大型ハリケーン「ヘリーン」について、米メディアは３０日、死者が少なくとも６州で計１３０人以上に上ると報じた。多数が行方不明となっており、犠牲者は増える恐れがある。バイデン大統領は同日、甚大な被害が出ているノースカロライナ州の被災地を１０月２日に視察すると明らかにした。同州では豪雨による洪水や土砂崩れで数百カ所の道路が寸断されており、当局は航空機やラバを使って支