1日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の645ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 695.87ポイントボリンジャーバンド3σ 683.05ポイントボリンジャーバンド2σ 672.75ポイント200日移動平均 670.22ポイントボリンジャーバンド1σ 658.20ポイント5日移動平均 657.40ポイント25日移動平均