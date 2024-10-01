女優の杏（38）が1日までに自身のインスタグラムを更新。驚きの“大作”を披露した。杏は「たまにはパズルの記録」と記して、フランスの地図が描かれた巨大なジグソーパズルの作品を披露。「1000ピースフランスの地図」と説明した。趣味が高じて、9月23日の投稿では「またまた行ってきましたよっジグソーパズル世界大会！！」と報告。昨年に続き、スペインで開催された大会に今年も参加したことを伝えていた。フォロワー