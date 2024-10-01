9月28日、パリ郊外の高層タワーの外壁を登っているのは…“人”。【映像】軽やか！ 187メートルのタワーを登る62歳彼は、世界各国の高層建築を命綱なしで登る「スパイダーマン」の異名を持つフランス人の登山家、アラン・ロベールさん（62）だ。これまではソロでの登頂が多かったロベールさんだが、今回はフランスのトップクライマー、セバスチャン・ブアンさんが同行した。ロベールさんとブアンさんは器具などは一切使わ