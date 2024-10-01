西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡10月1日（火）に一番運勢が良いのは……？牡羊座好調日。行動力を自己成長に活用しましょう。恋愛では相手の望みを聞いてから行動するようにしてください。牡牛座インテリア用品や食器を購入すると家事意欲アップ。現金購入が吉です。恋愛では無意識の束縛に注意して。双子座今日は人との交流を楽しむと運気が良くなります。恋愛