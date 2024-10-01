イケメン至上主義で、性格は度外視してでもイケメンと付き合いたいという考えをしていませんか？たしかにそういう考え方もアリと言えばアリですが、必ずしも幸せな恋愛になるとは限らないのが現実。そこで今回は、どんなにイケメンでも交際相手としては論外な男性に見られる「特徴」を紹介します。自信過剰どんなにイケメンでも自信過剰タイプの男性は交際相手としては論外。「俺はいい男」「俺はモテる」などと自分で思い込んでい