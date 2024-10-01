Jody Godoy［ニューヨーク３０日ロイター］ - 米連邦取引委員会（ＦＴＣ）は３０日、石油大手シェブロンが同業ヘスを５３０億ドルで買収する計画を正式承認した。ただその条件として、ヘスのジョン・ヘス最高経営責任者（ＣＥＯ）がシェブロン取締役に加わることを禁止した。シェブロンは昨年１０月買収案を発表した際に、ヘス氏を取締役として迎える方針を表明。ＦＴＣは２カ月後、シェブロンに対して計画審査のための追