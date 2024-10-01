◆東京六大学野球秋季リーグ戦第３週第３日▽明大２−１慶大＝延長１０回＝（３０日・神宮）慶大は１点ビハインドで迎えた９回２死二塁、代打で登場した坪田大郎（たろう）捕手（３年＝慶応）が同点の右翼線二塁打。延長に持ち込む粘りを見せたが、８回から２番手救援したエース右腕・外丸東真（３年＝前橋育英）が延長１０回先頭、木本圭一（３年＝桐蔭学園）に痛恨の被弾。２カード連続で勝ち点を落とした。まだまだだ。終わ