「難しいですね」──。今季限りでユニフォームを脱ぐ決断について９月15日の引退会見で問われた金子侑司（西武）は、胸中をうまく言葉にしようとするなか、複雑な心境を何度か吐露した。９月15日の引退試合で奥様と愛犬から花束をもらった金子侑司（写真右）photo by Koike Yoshihiro【引退会見で漏らした複雑な胸中】１番打者として、開幕戦に先発出場した2024年シーズン。リードオフマンとして貧打のチームを懸命に引っ張