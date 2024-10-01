連載第17回サッカー観戦7000試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」なんと現場観戦7000試合を超えるサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。Ｊリーグ２部の「J2」は、J1自動昇格の上位２チームの決定が見えてきて、注目は６位までの昇格プレーオフ圏争いになってきました。今回は、リーグを最後まで盛り上げるこのプレーオフの存在意義と歴史を伝えます。【J