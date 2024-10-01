ドイツ1部ザンクトパウリで働く神原健太氏…ホペイロ移籍の背景とは？ドイツ1部ザンクトパウリでホペイロ（用具係）として働く日本人スタッフの神原健太氏。ホペイロとしてドイツのクラブを渡り歩いてきたなか、ドイツ1部クラブへ辿り着くまでにどんな背景があったのか。これまでの歩みについて話を聞いた。（取材・文＝中野吉之伴／全4回の1回目）◇◇◇ドイツをはじめ、さまざまな国で多くの日本人選手が