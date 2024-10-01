ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が３０日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演した。この日の番組では、自身が大ファンの韓国の国民的スター・チャウヌと共演。ソロデビューアルバムが世界２７か国で１位となったスターの待つスタジオに入るやいなや「どうも、初めまして」としおらしく頭を下げた高嶋。２０２０年のチャウヌ主演ドラマ「女神降臨」でハマったという高嶋は「洋服とかも全