2年連続…選手がまさかの現金投げ込み今永昇太投手、鈴木誠也外野手が所属する米大リーグのカブスで、主力のイアン・ハップ外野手がファンへの感謝を示した“粋な行動”が話題となっている。外野スタンドのファンにビールをおごるため“特別仕様の”ボールを投げ入れ。証拠となるボールの画像がネット上に拡散し、米専門局が報道するとファンからは「鳥肌が立つよ」「選手として素晴らしい」とコメントが集まっている。カブス