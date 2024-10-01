『越境』（砂川文次 著）文藝春秋20XX年X月、ロシア海軍のロプーチャ級戦車揚陸艦は、北海道の釧路沖に集結し、上陸作戦を開始した。これに対し、陸上自衛隊は釧路駐屯地のある別保を防御陣地として、第27戦闘団を中心に迎撃の態勢を整えようとした。芥川賞候補作『小隊』は、釧路での上陸戦（ロシア側）、阻止戦（日本側）を戦うために、釧路市民たちを安全な地に避難させようとする「安達」3尉が主人公である。T-90（戦車）