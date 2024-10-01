自民党総裁選は石破茂氏が5回目のチャレンジで総裁になった。決選投票に石破氏と共に進出したのは高市早苗氏。高市氏は1回目の投票では国会議員票、地方票ともに石破氏を上回ったが、決選投票では21票差の僅差で石破氏に敗れた。【画像】手でハートマークをつくる石破茂氏世論調査や報道を見ている限りでは高市氏は一気に伸びてきたように見えたし、そのように解説されていた。しかし高市氏は本当に「途中から伸びた」のか？