アイ・エイ・ジェイは、慧言科技(天津)有限公司、および大連易拓科技とAIソリューションの日本市場における展開を目的とした三社提携を行います。 アイ・エイ・ジェイ「AIソリューションの日本市場」について アイ・エイ・ジェイは、慧言科技(天津)有限公司、および大連易拓科技とAIソリューションの日本市場における展開を目的とした三社提携を行います。この提携により、同社は高度なAI技術を日本市場向けにカスタマイ