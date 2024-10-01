ウイッシュボンは、生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」より、新商品「キャラメルティサンド ピスタチオ」を横浜ハンマーヘッド店と横浜高島屋店、オンラインショップにて2024年10月1日より販売中です。 横浜キャラメルラボ「キャラメルティサンド ピスタチオ」 ■商品概要品名： キャラメルティサンド ピスタチオ商品内容： 4個入729円(税込)／8個入1458円(税込)商品概要： ピスタチオペーストを