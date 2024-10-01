リアライズコーポレーションは2024年9月30日、観音寺信用金庫と、「R.リース(R)」事業を介した顧客紹介業務の提携契約を締結しました。 リアライズコーポレーション「R.リース」事業を介した顧客紹介業務 リアライズコーポレーションは2024年9月30日、観音寺信用金庫と、「R.リース(R)」事業を介した顧客紹介業務の提携契約を締結。＜業務提携の経緯＞同社の扱う大型トラック車両等を投資対象とする「トラックファンド(R