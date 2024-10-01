北朝鮮の核や大量破壊兵器（ＷＭＤ）の脅威に総合的に対応するコントロールタワーである戦略司令部が１日、公式に発足する。２０２２年５月、尹錫悦（ユン・ソクヨル）政府発足以降、国政課題として創設準備を本格化させてから２年５カ月ぶりだ。３０日、韓国国防部によると、戦略司令部はこの日、金龍顯（キム・ヨンヒョン）国防部長官をはじめ、金明秀（キム・ミョンス）合同参謀議長、陸・海・空軍参謀総長、ポール・ラカメラ在