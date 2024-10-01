リアライズコーポレーションは2024年9月30日、愛媛信用金庫と、「トラックファンド(R)」「R.リース(R)」事業を介した顧客紹介業務の提携契約を締結しました。 リアライズコーポレーション「トラックファンド」「R.リース」顧客紹介業務  リアライズコーポレーションは2024年9月30日、愛媛信用金庫と、「トラックファンド(R)」「R.リース(R)」事業を介した顧客紹介業務の提携契約を締結。＜業務提携の経緯＞同社の扱