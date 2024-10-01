南海トラフ地震や台風・豪雨など…皆さんは普段から緊急事態に備えたシミュレーションはできていますか？被災時には停電・断水などのトラブルに加え、食事面や衛生面の悩みもつきまといます。自分には起こらないかもしれない。でも、もしかしたら遭うかもしれない「災害」。誰にも完璧な予想はできません。車に乗るときは、事故に備えて当たり前にシートベルトをしめますよね。それと同じように、普段から災害に備えて自分の命を守