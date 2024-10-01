まもなく開幕するバレーボール国内新リーグ「SVリーグ」。世界最高峰のリーグを目指し、選手たちが熱戦を繰り広げます。開幕に先立っておこなわれた記者会見のようすを少しお届け！パリ五輪日本代表でも活躍した高橋藍・西田有志らが熱い気持ちを語りました。