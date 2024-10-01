9月29日、モーニング娘。’24の石田亜佑美がInstagramを更新。10期メンバーとしての加入から13周年を迎えたことや、自身の卒業について綴った。【写真】“10期ポーズ”の笑顔SHOTなども公開石田は、自身のInstagramアカウントにて、「2011年9月29日、 モーニング娘。に10期として加入し 今日、卒業の日を発表しました」と報告し、2024年12月6日に横浜アリーナで開催される『モーニング娘。’24 コンサートツアー秋 WE CAN DANCE !