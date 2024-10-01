ジャルパックは、「60周年大感謝祭タイムセール 第2弾」を10月1日午前10時から15日まで実施する。JALパックブランドの60周年を記念したもので、国内ダイナミックパッケージと国内ホテルを対象に実施する。ダイナミックパッケージでは、特別プランを用意するほか、併用して最大33,000円割引となるクーポンを配布する。旅行期間は10月2日から2025年9月20日宿泊分まで。対象プランは「大感謝祭タイムセール！」。特別企画を全7回用意