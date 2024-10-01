「これなんて読むの……？」みなさんこんにちは。非文芸編集者のM（34歳・男）です。この記事は、文芸の編集者ではない私が、文芸編集者にヒット作品のウラ話を聞くコーナー。今回取り上げるのは、今年7月に芥川賞を受賞した、松永K三蔵さんの『バリ山行』（講談社）です。じつは私、恥ずかしながら、芥川賞ノミネート作品が発表されるまで同作についてよく知らず、スマホのニュース速報通知で作品を見たとき、最初に抱いたのは「