前人未到のシーズン50本塁打・50盗塁を達成したドジャース・大谷翔平の偉業を“もしもサッカー界で例えるなら…？”。そんなお題に応じたのは野球とはあまり縁がないイタリアの通信社「ANSA」である。同社は9月24日に大谷のメジャー史上初となった“50-50”の快挙を伝えると共に、それがいかにとてつもない記録であるかを、同国の国民的スポーツであるサッカー界レジェンドの名を借りて解説した。まずは、投手の大谷が好打者