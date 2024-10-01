紀子さまの胸の内9月28〜29日に予定されていた、愛子さまの能登半島地震被災地への訪問が取りやめになった。行く先々で「愛子さまフィーバー」が予想されただけに残念だが、紀子さまは胸をなで下ろしているかもしれない。「最近の紀子さまは、悠仁さまを愛子さまより目立たせようと躍起になっています。7月の定例会見で西村泰彦宮内庁長官は、『学業の都合がつけば悠仁さまが秋の園遊会に出席する可能性がある』と発言しましたが、